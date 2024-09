Alle Konzerte beim SWR4 Festival in Wörth im Livestream genießen

Sie können beim SWR4 Festival nicht dabei sein? Bei uns sitzen Sie trotzdem in der ersten Reihe. Verfolgen Sie alle drei Konzerte bei unserem großen Event in Wörth am Rhein einfach hier im Livestream!

Mit unserem Festival-Stream erleben Sie die SWR4 Konzerte live und bequem von zu Hause oder unterwegs, auf dem Computer, Smartphone oder Tablet. Am Freitag sehen Sie Thomas Anders vor seinem Bühnenauftritt zusätzlich im SWR4 Promitalk. Freitag, 27. September, ab 19 Uhr : Thomas Anders – erst im Promitalk, dann im SWR4 Konzert

: Thomas Anders – erst im Promitalk, dann im SWR4 Konzert Samstag, 28. September, ab 20 Uhr : SWR4 Konzert mit NIGHT FEVER – A Tribute to the Bee Gees

: SWR4 Konzert mit NIGHT FEVER – A Tribute to the Bee Gees Sonntag, 29. September, ab 19 Uhr: SWR4 Konzert mit Chris de Burgh