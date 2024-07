Es ist wieder soweit! Das SWR4 Festival 2024 steht fest: Vom 27. bis 29. September feiern wir in Wörth am Rhein mit Konzerten von Chris de Burgh und Thomas Anders und einer mega Party.

Thomas Anders und Chris de Burgh bei SWR4

Zwei tolle Konzerte finden am Freitag und am Sonntag statt – am Freitag spielt Thomas Anders ein Konzert in der Festhalle in Wörth. Dabei präsentiert er seine beliebten Solotitel und die großen Hits von Modern Talking.

SWR4-Festival-Konzert mit Thomas Anders

Und am Sonntag tritt Chris de Burgh ebenfalls in der Festhalle in Wörth auf. Es ist eine Station auf seiner 50LO-Tour.

Tanzen zu den größten Hits der Bee Gees – Coverband Night Fever

"Stayin‘ Alive", "How Deep Is Your Love" und natürlich "Night Fever" – die Cover Band Night Fever - A Tribute To The BEE GEES verwandelt die Festhalle Wörth am Samstag in einen Discotempel: Sie präsentiert authentisch die größten Hits der Bee Gees der 60er und 70er-Jahre.

Warm Up mit Oldies und DJ Maik Schieber

Zum Warm Up am Samstagabend legt DJ Maik Schieber die besten Oldies für Sie zum Tanzen auf.

Promitalks mit Jörg Assenheimer in der Felsenkirche

An den Nachmittagen hat Jörg Assenheimer spannende Gäste zu seinen Talkrunden in der Felsenkirche eingeladen, bei denen unter anderem Moderatorin Marijke Amado dabei ist.

Mehr zu den Tickets zum SWR4 Festival auf der Seite der Stadt Wörth