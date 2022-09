Begräbnis der Königin: Wo die Queen beerdigt wird und welche Gäste kommen

per Mail teilen

Am Montag den 19. September findet das Staatsbegräbnis für die Queen statt. Wie der Ablauf aussieht und welche Staatsgäste nach London kommen, erfahren Sie hier.

König Charles plant am Vorabend einen Empfang für Staatsgäste

König Charles III. plant offenbar für die Staatsgäste am Vorabend des Staatsbegräbnisses einen Empfang im Buckingham-Palast. Die Staatsoberhäupter sollen auch die Möglichkeit bekommen, den aufgebahrten Sarg mit der Queen zu besuchen. Außerdem können sie sich in ein Kondolenzbuch eintragen.

Beerdigung für Queen Elizabeth II. am Montag

In der Westminster Abbey wird die Trauerfeier für die Queen stattfinden. IMAGO PA Images/Matt Crossick

Am Montag, den 19. September wird der Sarg der Königin in einer Prozession vom Parlament zur Westminster Abbey gebracht.

Um 12 Uhr (MESZ) wird dann ein Gedenkgottesdienst für Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey stattfinden.

500 Staatsgäste und europäische Königinnen und Könige werden zur Trauerfeier in London erwartet. Es wird das größte internationale Ereignis in der jüngeren britischen Geschichte werden. In Großbritannien wird dieser Tag ein nationaler Feiertag sein.

In der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor wird die Queen beigesetzt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PA Wire | Chris Jackson

Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in einer Prozession nach Schloss Windsor gebracht. Anschließend wird Elizabeth II. dort neben ihrem Vater beigesetzt, in der King George VI. Memorial Chapel.

Wer wird zur Tauerfeier in London erwartet?

Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender wollen auch US-Präsident Joe Biden und seine Frau zum Trauergottesdienst anreisen.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird erwartet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein brasilianischer Kollege Jair Bolsonaro haben ebenfalls ihr Kommen bestätigt.

Der spanische König Felipe VI. und sein Vater, der umstrittene Altkönig Juan Carlos, werden in London ihren ersten gemeinsamen Auftritt nach über zweieinhalb Jahren haben. Auch Königin Letizia und Ex-Königin Sofía haben die Einladung zum Staatsakt für die britische Königin angenommen. Auch der japanische Kaiser Naruhito wird erwartet.