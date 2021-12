Royale Adventszeit in Großbritannien, Schweden und Dänemark

per Mail teilen

Wir zeigen Ihnen, wie prächtig die Schlösser geschmückt sind und wie die Royals die Vorweihnachtszeit verbringen.

Königliche Weihnachtsbäume auf Schloss Windsor

Was für ein prächtiger Weihnachtsbaum! Sechs Meter ist er hoch und steht in Windsor Castle in der St. George's Hall. Besucher der royalen britischen Kunstsammlung können den Baum dort bestaunen. Doch wer ihn schmückt, der muss eindeutig schwindelfrei sein. Wie diese beiden Damen, die ihn mit goldenen und roten Christbaumkugeln und Sternen dekoriert haben.

picture-alliance / Reportdienste empics | Steve Parsons

Ein paar Räume weiter steht dieser tolle Christbaum. Diesmal ganz modern dekoriert in den Farben Rot, Pink und Lila - passend zum roten Mobiliar. Ob die Queen ihn schon gesehen hat?

Schwedische Royals beim Adventskonzert

König Carl Gustaf und Königin Silvia haben in der Domkirche in Stockholm ein Adventskonzert besucht. Dort werden jedes Jahr am ersten Advent Werke von Georg Friedrich Händel aufgeführt. Die weihnachtlich geschmückte Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Auch am königlichen Hof in Stockholm weihnachtet es schon. Dort wurde im Innenhof eine große Fichte aufgestellt und mit Lichtern geschmückt.

Dänische Royals besuchen die Premiere des Balletts "Die Schneekönigin"

Königin Margrethe von Dänemark, Prinzessin Mary und ihre drei jüngsten Kinder Prinz Vincent, Prinzessin Isabella und Prinzessin Josephine sowie Prinz Felix haben in Kopenhagen eine Ballett-Aufführung besucht. Königin Margrethe hat für die Inszenierung der Schneekönigin sogar das Bühnenbild entworfen. Zum Schluss kam die Monarchin mit den Tänzern auf die Bühne und es gab viel Applaus (1. 12.2021).

Bei einem Abstecher nach Paris haben Prinzessin Marie und Prinz Joachim von Dänemark den Weihnachtsbasar in der dänischen Kirche "Frederikskirken" besucht. Jedes Jahr dreht sich dort drei Tage lang alles um Wichtel, Weihnachtsdekoration und dänische Spezialitäten. Da kommt garantiert Adventsstimmung auf.

Private vorweihnachtliche Momente der norwegischen Royals

Auf Instagram hat die königliche Familie von Norwegen jetzt private Bilder vergangener Jahre geteilt, die Königin Sonja mit ihren Enkeln zeigt: Mal beim Schneemann bauen, beim Schlittenfahren oder beim Aufwärmen mit Punsch.