So hat die ehemalige Turnerin Kim Bui die Bulimie besiegt

per Mail teilen

Kim Bui spricht im Interview über ihre Leidenschaft als Turnerin und was ihr besonders an diesem Leistungssport gefällt. Sie redet aber auch über die Schattenseiten wie den Leistungsdruck, der bei ihr bis zur Bulimie geführt hat, wie sie auch in der Doku "Hungern für Gold - Essstörung im Spitzensport" erklärt. Dementsprechend wünscht sie sich mehr Menschlichkeit im Leistungssport.

Außerdem erzählt die Sportlerin aus Tübingen, wie ihre asiatische Familie als Geflüchtete nach Deutschland kam, wie sich ihre Eltern ehrgeizig eine Existenz aufgebaut und die Mentalität an ihre Tochter weitergegeben haben.

Abonnieren Sie unseren Podcast!

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.