So wild waren die 70er Jahre

per Mail teilen

Sofas in Braun-Orange, Hemden mit verrückten Mustern. Die Siebziger Jahre waren schrill. Wir zeigen Ihnen in bunten Bildern ein Jahrzehnt im Zeichen von Schlaghose, Dauerwelle und Hitparade.

Die 70er Jahre waren ein verrücktes Jahrzehnt. Die Menschen trugen knallbunte Kleidung – und auch die Frisuren waren ausgefallen. Ein Trendsetter war Fußball-Nationalspieler Paul Breitner mit seiner damals von vielen als "Afro-Matte" betitelten Frisur. Viele Männer ließen sich daraufhin ebenfalls die Haare langwachsen.

Fußball-Nationalspieler Paul Breitner mit seiner "Afro-Matte" im Juni 1974 imago images IMAGO / Frinke

Mode: Schlaghosen und Plateauschuhe

Auch der Kleidungsstil in den 70ern war außergewöhnlich: ausgefallene Muster auf den Oberteilen, dazu bunte Farben und ausladende Schlaghosen. Wer mit der Mode ging, trug Plateauschuhe.

Typisch für die 1970er Jahre: Schlaghosen in allen Farben und Stoffen – gerne auch mal in Cord. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Presse-Bild-Poss | Oscar Poss

Wohnen: Farben und Muster wild kombiniert

Verrückte Farben und Muster gab es nicht nur bei der Kleidung, sondern auch bei der Wohnungseinrichtung. Braun und Orange waren "in", verspielte Muster auf Fliesen der letzte Schrei.

Ein Werbeprospekt aus den 1970er Jahren mit den typischen Mustern und Farben der Zeit. Die Wandplatten aus Hart-PVC konnten etwa an Kacheln angebracht werden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Mary Evans Picture Library

Prilblumen: bunte Zeitzeugen

Und wo der Siebziger Jahre-Flair fehlte, konnte die Prilblume aushelfen. Egal ob Fliesen, Autos oder Trinkbecher, die Prilblume klebte überall.

Die Prilblumen klebten in den 1970er Jahren überall - auch auf Kaffeebechern. imago images IMAGO / biky

Musik: über die ZDF-Hitparade ins Wohnzimmer

Die ZDF-Hitparade brachte die Musik-Stars ins Wohnzimmer. Anfangs war die Sendung von deutschen Schlagern geprägt, später öffnete sie sich auch für englischsprachige Musik. Dieter Thomas Heck begrüßte in seiner beliebten Show Stars wie Christian Anders ("Es fährt ein Zug nach nirgendwo"), Costa Cordalis ("Ich geh' durch deine Straße") oder Chris Roberts ("Du kannst nicht immer siebzehn sein").

Gegen Ende der 70er Jahre schaffte es auch die "Neue Deutsche Welle" in die ZDF-Hitparade. Diese Musikrichtung hatte ihre Wurzeln in den 70er Jahren.

Das Schlagerduo Cindy & Bert war häufig zu Gast in der "ZDF-Hitparade". picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Dieter Klar | Dieter Klar

Sehen Sie hier die besten Schallplattencover von angesagter Musik der 70er Jahre!

Wilde Open-Air-Konzerte in den 70ern

Wild konnte es in den 70er Jahren auch vor der eigenen Haustür werden. Open-Air-Festivals eroberten Deutschland! Vor großen Bühnen wurde auf Wiesen gecampt und gefeiert – jeder wollte dabei sein.

Mehr zu Open-Air Festivals und den bunten, wilden und schrillen 70er Jahren im Südwesten sehen Sie in der SWR Doku "Wir in den 70ern - so war's im Südwesten":