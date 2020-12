Im Dezember wird Sängerin Peggy March mit dem "SWR4 Musikpreis 2020" geehrt. Sie bekommt die Auszeichnung bei der "SWR4 Schlagerweihnacht" im Technik Museum Speyer überreicht. Zu ihren bekanntesten Hits zählen "Mit 17 hat man noch Träume"oder "When the rain begins to fall".

SWR Torsten Silz