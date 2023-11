SWR4 Schlagerparty – die Sendung

per Mail teilen

Die SWR4 Schlagerparty kommt als Sendung ins Radio. Ab sofort tanzt der Südwesten jeden Samstag von 18 Uhr bis 23 Uhr zur Musik aus dem Radio.

Und das machen wir mit der schönsten Musik und den besten Hits, die es für das Tanz-Parkett gibt. Mal sind es Disco-Klassiker wie Marianne Rosenbergs "Er gehört zu mir" oder "Daddy Cool" von Boney M. Wir tanzen Discofox und Foxtrott zu aktuellen Hits von Andrea Berg, Helene Fischer, Roland Kaiser und Co. Aber auch alte Partykracher wie "Marmor, Stein und Eisen bricht" werden nicht fehlen.

Rufen Sie an oder schicken Sie eine Nachricht per WhatsApp Auch tanzfreudige SWR4-Hörer*innen kommen in der Sendung zu Wort. Sie können unser telefonischer Partygast sein. Tel: 0711 / 92 92 92 92 (SWR4 Baden-Württemberg) Tel: 06131 / 92 93 92 93 (SWR4 Rheinland-Pfalz) Übrigens: Mit der kostenlose SWR4 App können Sie uns überall hören und uns schnell und einfach Nachrichten ins Studio schicken. Außerdem sind wir natürlich auch per Mail ins Studio für Sie erreichbar.

Spezielle Remixe aus der SWR4 Werkstatt

Die SWR4 Schlagerparty spielt auch sogenannte Remixe bekannter, aktueller Schlager, die unter der Woche nicht in SWR4 zu hören sind. Dazu kommen eigene SWR4-Remixe, die extra für die SWR4-Schlagerparty produziert werden und die exklusiv nur so in SWR4 zu hören sind.

Und natürlich spielt die SWR4 Schlagerparty keine vorgefertigte Playlist. Sie bestimmen mit, was in der SWR4 Schlagerparty läuft. Ihre Musikwünsche werden selbstverständlich ebenfalls erfüllt.

Die SWR4 Schlagerparty - jeden Samstag von 18 Uhr bis 23 Uhr – im wöchentlichen Wechsel aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.