Erst gemeinsam wandern, dann zu Schlagern von voXXclub, Claudia Jung und vielen anderen Schlagerstars feiern: Besuchen Sie mit uns im Frühherbst das Dahner Felsenland im Pfälzerwald!

Traumhafter Ausblick aufs Dahner Felsenland Imago Imago/Martin Bäuml Fotodesign -

Mitwandern und SWR4 Moderatoren und Experten persönlich treffen

Um 9 Uhr morgens geht es los mit unserer traditionellen ökumenischen Andacht und dann heißt es wandern, Natur und Gemeinschaft erleben. Wir erkunden zusammen das schöne Dahner Felsenland im Pfälzerwald. Hier bestaunen wir beeindruckende Steinformationen und genießen traumhafte Ausblicke. Die SWR4 Moderatoren Michael Münkner und Christian Karn freuen sich schon auf Sie - ebenso unser Wetter-Experte Stefan Bender.

Wer ist bei den Wanderungen dabei?

Auf der kleinen Wanderung können Sie SWR4 Moderator Michael Heuvel treffen. Er trägt wie alle SWR4 Mitarbeiter ein grünes SWR4 Shirt - einfach mal ansprechen!

Bei der mittleren Wanderung sind SWR4 Gartenexpertin Heike Boomgaarden (meist mit Hund!) sowie die Moderatorinnen Corinne Schied und Christiane Spohn dabei.

Und folgende SWR4 Moderatoren freuen sich bei der langen Strecke (11 Kilometer) auf Begegnungen mit unseren Hörern: Thomas Eberhard, Stefan Nink und Anna-Lena Dörr.

Die Wanderrouten

Route 1, unsere Napoleon-Tour, führt an dem imposanten Lämmerfelsen vorbei. In Richtung Durstigfelsen geht es hoch zum Napoleonfelsen und dann zurück mit einem herrlichen Blick über das Kletterriff des Hochsteinmassivs.

(Strecke: 11,5 km I Dauer: 4.30 h)

Route 2, die Buntsandstein-Felsentour, führt am Schillerfelsen und am Schwalbenfelsen vorbei. In der Dahner Pfälzerwald Hütte "Im Schneiderfeld" verweilen wir kurz, um dann die Braut und den Bräutigam erklimmen zu können.

(Strecke: 7,7 km I Dauer: 3 h)

Route 3, unsere Burg Alt-Dahn-Tour, führt auf bequemen Wanderwegen zur kleinen St. Michaelskapeele mit herrlichem Ausblick. Vorbei am Burgenmassiv Alt-Dahn und unterhalb des Hochsteinmassivs genießen wir den Blick auf faszinierende Felsstrukturen.

(Strecke: 5,7 km I Dauer: 2.30 h)

Und Route 4, zwischen Baumwipfeln zum Jungfernsprung, ist unsere leichteste Route. Über den Höhenrücken des Vogelbergs geht es hinauf zum Jungfernsprung, der eine grandiose Aussicht bietet.

(Strecke: 4 km I Dauer: 2h)

Mehr Informationen zu den Wanderrouten

Großes Schlagerfest im Kurpark

Im Anschluss an die Wanderung feiern wir alle zusammen ab ca. 13 Uhr ein großes Schlagerfest im Kurpark in Dahn. Auf der SWR4 Bühne stehen Claudia Jung, voXXclub, Anita & Alexandra Hofmann und G.G. Anderson. Freuen Sie sich auf ein Konzert der Extraklasse!

Wir übertragen das ganze Konzert im Video-Livestream auf swr4.de.