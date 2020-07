Dieser Sommer ist anders als andere - doch auf ein Schlager-Highlight von SWR4 müssen Sie nicht verzichten! Wir bringen in Speyer einige Topstars auf die Bühne und übertragen das Konzert live übers Internet in alle Welt.

Am 5. Juli live im Technik Museum und im Internet

Das SWR4 Schlagerfest findet am Sonntag, 5. Juli 2020, im Technik Museum Speyer statt und beginnt um 19 Uhr. In der Buran-Halle des Technik Museums Speyer verbringen Ross Antony, Giovanni Zarrella, Sonia Liebing sowie Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack einen bunten Abend miteinander. Da wird gesungen, geplaudert und gelacht - und Anna Lena Dörr wird als Moderatorin den Stars bestimmt noch die ein oder andere Geschichte entlocken. Wir übertragen das Konzert in voller Länge via Livestream im Internet!

Die Tickets sind leider vergeben

Die wenigen verfügbaren Tickets für das SWR4 Schlagerfest haben wir verlost. Das Gewinnspiel ist abgeschlossen, die Gewinner wurden bereits benachrichtigt. Sie hatten kein Glück? Sehen Sie das komplette Konzert trotzdem live hier bei uns im Internet!

Die Highlights vom SWR4 Schlagerfest gibt es auch im Fernsehen

Das Beste vom SWR4 Schlagerfest in Speyer können Sie auch im SWR Fernsehen sehen - und zwar am Samstag, 11. Juli, ab 22:15 Uhr.

Bildergalerie: Diese Schlagerstars erleben Sie live auf der SWR4 Bühne