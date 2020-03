SWR4 Schlager Open Air

Datum: Sonntag, 5. Juli 2020



Uhrzeit: 18 Uhr - Einlass: 16:30 Uhr



Ort: Technik Museum Speyer, Am Technik Museum 1, 67346 Speyer



Auf der Bühne: Matthias Reim, Michelle, Münchener Freiheit, Ross Antony und Sonia Liebing.



Moderation: Anna Lena Dörr



Eintritt: Sitzplatz 27 €, Sitzplatz mit eingeschränkter Sicht 19,50 €

inkl. MwSt. und VVK-Gebühr, je nach Vorverkaufsstelle fallen ggf. Service- oder Porto- und Bearbeitungsgebühren an.



Vorverkauf: SWR4 Ticketservice, Telefon 06131 929 20400 sowie an der Kasse des Technik Museums Speyer



Kinder bis 4 Jahre erhalten kostenfreie Tickets, Kinder von 5 Jahren bis 14 Jahren erhalten eine Ermäßigung von 50% auf den Ticket-Preis (nicht auf etwaige anfallende Service- oder Porto- und Bearbeitungsgebühren, jeweils nur buchbar in Verbindung mit einem Erwachsenen-Ticket).

Schwerbehinderte und Rollstuhlfahrer sowie eingetragene Begleitpersonen erhalten eine Ermäßigung von 50% auf den Ticket-Preis (nicht auf etwaige anfallende Service- oder Porto- und Bearbeitungsgebühren). Tickets für Schwerbehinderte und Rollstuhlfahrer buchen Sie bitte ausschließlich telefonisch unter 06131 929 20400.

Ermäßigungen und Altersangaben sind durch entsprechende Ausweise nachzuweisen. Die Ausweise sind auf Verlangen vorzuzeigen.

Wer an diesem Tag zusätzlich zum Konzert noch ins Technik Museum möchte, bekommt die Eintrittskarte 5,00 € günstiger (gilt für Erwachsene). Einfach das Ticket fürs SWR4 Schlager Open Air an der Museumskasse vorlegen.

Für die Veranstaltung gilt die Hausordnung des Veranstalters, nachzulesen auf der Homepage des Technik Museums Speyer.

Damit Schlagerfans ohne eigenes Auto bequem und umweltfreundlich anreisen können, bieten mehrere Busunternehmen aus dem Land Sonderfahrten an:

Bus-Sonderfahrten zum SWR4 Schlager Open Air in Speyer