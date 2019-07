Sonntag, 18. August 2019, Mainz Ganz nah an SWR4 beim Sommerfestival

Am Tag der offenen Tür beim SWR in Mainz kommen Sie Ihrem Lieblingssender SWR4 ganz nah. Von 11 bis 17 Uhr können Sie im und rund ums Funkhaus vieles erleben.

Das Sommerfestival am SWR Funkhaus in Mainz beginnt bereits am Freitag, den 16. August. Dieser Tag steht ganz im Zeichen des SWR Fernsehens. Highlight ist um 20 Uhr die Open Air "Tatort"-Premiere mit Ulrike Folkerts und Lisa Bitter als Kommissarinnen-Duo. Am Sonntag sorgt außerdem SWR3 mit dem "Elchalarm" für Lacher. Das SWR Fernsehen zeichnet die Sendung "MarktFrisch" auf dem Parkdeck auf, der "Tigerenten Club" unterhält die Kleinen und die Kinderhilfsaktion "Herzenssache" stellt ihre aktuellen Projekte vor.