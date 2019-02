Die Party geht wieder ab am Fastnachtssamstag in der Stadthalle in Lahnstein! Die Rexis und das Polyester Orchester machen Stimmung mit Tanzschlagern rauf und runter. Stargäste sind die deutsch-holländische Boygroup Cappuccinos, die sich jung, wild und frei präsentiert, sowie Antonia aus Tirol. Zuletzt setzt SWR4 DJ Andy Hangen mit Fastnachtshits zum Abtanzen noch einen drauf. Auf zur Schlagerparty in Lahnstein!