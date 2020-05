SWR4 bei Euch im Autokino Trier

Datum: 23. Mai 2020

Einlass: 18:30 bis 19:30 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Ende ca. 21:00 Uhr

Tickets: 36,00€ pro Auto mit 2 Personen, 10€ pro Person als Rückbankticket, jeweils inkl. MwSt inkl. VVK-Gebühren zzgl. 2€ Servicegebühr pro Bestellung unter www.carpitol.de.

Pro verkaufter Eintrittskarte gehen 1,00€ (brutto) in den „Sozial“-Topf. In eigenem und solidarischem Interesse wird im Rahmen eines KulturSoli 1,- € pro Fahrzeug Trierer Kulturschaffenden und sozialen Einrichtungen, die durch die Corona Krise in finanzielle Nöte geraten sind, zugute kommen.

Adresse: CARPITOL - Kino & Kultur in den Moselauen Trier, Messepark-Trier - In den Moselauen 1, 54294 Trier

Verhaltensregeln und Tickets

Das Live-Programm wird auch auf die 15,2 mal 6,3 Meter große Leinwand projiziert. Tickets sind ausschließlich online unter www.carpitol.de erhältlich. Eine Tageskasse gibt es nicht. Jedes Fahrzeug darf mit maximal vier Personen besetzt sein, die geltenden Kontaktbeschränkungen sind dabei einzuhalten. Die Entwertung der Tickets erfolgt kontaktlos durch die Autoscheibe. Insgesamt stehen 300 Stellplätze zur Verfügung. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Weitere Informationen zu den Regelungen online unter www.carpitol.de.

Achtung: Aktuell stehen vor Ort leider keine Toiletten zur Verfügung. Für einen Toilettengang müsste der Veranstaltungsort mit dem Fahrzeug verlassen werden.