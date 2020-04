So haben Sie Vincent Gross noch nicht erlebt! In einem außergewöhnlichen Konzert in "Wohnzimmeratmosphäre" spielte der junge Sänger seine besten Songs unplugged und plauderte aus seinem Künstlerleben.

SWR Torsten Silz Das Sofakonzert mit dem jungen Schweizer Sänger hat im SWR Funkhaus in Mainz stattgefunden. Ein Sofa, Gitarre und Piano – mehr brauchte es dafür nicht. SWR4 Moderatorin Andrea Mayer plauderte mit dem Sänger und führte durch den Abend.