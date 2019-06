Zwei Tage Schlagermusik und beste Feierlaune! Thomas Anders, Eloy de Jong und viele weitere Künstler präsentieren wir am Rheinland-Pfalz-Tag in Annweiler am Trifels. Wer nicht vor Ort dabei ist, kann das SWR4 Open Air im Internet genießen. Wir übertragen das Bühnenprogramm am Samstag live auf SWR4.de!