1. Januar 2018, 18 Uhr in Mainz SWR4 Neujahrskonzert

Preise:

Kartenpreise (inkl. Vorverkaufsgebühr)

Preiskategorie 1: 38 €

Preiskategorie 2: 31 €

Preiskategorie 3: 26 €

Preiskategorie 4: 18 €

Preiskategorie 5: 14 €



Ermäßigung:

Rollstuhlfahrer/Schwerbehinderte und je 1 Begleiter erhalten gegen Vorlage eines Ausweises eine Ermäßigung von 50%.



Vorverkauf:

Eintrittskarten für das SWR4 Neujahrskonzert gibt es in den Kundencentern der Verlagsgruppe Rhein Main (VRM). Die Tickets werden nicht verschickt, sondern können nur vor Ort abgeholt werden. Bestellt werden können Tickets beim Tourist Service Center Mainz (Tel.: 06131 242888, Ticketversand gegen eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 €) und beim Ticketcenter Gensingen (Tel.: 06727 952333, Ticketversand gegen eine Bearbeitungsgebühr von 3,00 €).



Online-Kartenverkauf:

Über die Ticketagentur AD ticket.

Beim Online-Kartenverkauf fallen einmalig pro Bestellung Service- und Versandkosten in Höhe von 4,00 € an.



Ticket-Hotline der Ticketagentur AD ticket:

0180 5040300 (14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Ct./Min. mobil)

Bei der Tickethotline fallen einmalig pro Bestellung Service- und Versandkosten in Höhe von 4,00 € an.