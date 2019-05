In Detailansicht öffnen

Bereits zum 24. Mal lädt SWR4 zur großen Radiofastnacht. Wer für die Traditionssitzung im Kurfürstlichen Schloss in Mainz keine Karten mehr bekommen hat, kann live im Internet mitlachen. Ab 15.11 Uhr gibt's die Veranstaltung in voller Länge auf SWR4.de zu sehen!



Bei der SWR4 Radiofastnacht stehen viele Stars der Meenzer Fassenacht auf der Bühne und in der Bütt. Quasi zum "Inventar" gehört der "Obermessdiener". Von Andreas Schmitt bekommen Kirche und Gesellschaft gleichermaßen ihr Fett weg.