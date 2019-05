Die Suche nach einer passenden Mietwohnung ist in manchen Städten zum reinen Glücksspiel geworden. Auch ein Baugrundstück ist nur noch in abgelegenen Regionen erschwinglich. Die Mieten und die Kosten für das Eigenheim stiegen seit vorigem Jahr so stark wie seit langem nicht. Insbesondere kleinere Wohnungen sind Mangelware und daher oft überteuert. Die Preiszuwächse betreffen genauso den Neubau und die Sanierung von Mehrfamilienhäusern – bei dann nochmals steigenden Wohnungsmieten.

Bestehende Wohnungen sollen besser als bisher genutzt werden. In den Städten nahm die Untervermietung von Wohnungen an Touristen auf Zeit zuletzt immens zu ("AirBnB"). Vielen Wohnungsbaupolitikern ist das ein Dorn im Auge - auch in Trier. In Rheinland-Pfalz wurde im April ein Gesetzentwurf über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum auf den Weg gebracht. Ein erster Schritt, den der Eigentümerverband "Haus & Grund" kritisiert, weil damit keine einzige Wohnung gebaut und stattdessen nur mehr Bürokratie geschaffen werde.