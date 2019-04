SWR4 Klartext 11. April 2019 in Mainz

Ein Dieselfahrverbot scheint nach der gesetzlichen Anhebung des zulässigen CO2-Wertes für die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt zunächst vom Tisch zu sein. Umso mehr geht es jetzt in Mainz und in vielen anderen Städten und Ballungsgebieten darum: Wie entwickelt sich der Nahverkehr der Zukunft? Als ÖPNV-Anbieter, Berufspendler und Dienstleister müssen sich alle fragen: Wie kommen wir sauber ans Ziel? Wir diskutieren über die Möglichkeiten von Carsharing und E-Mobilität, über Masterpläne für Green Cities und Angebote für Pendler.

Leihfahrräder mit Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr

Die mobile Zukunft, so ist immer wieder zu lesen, läuft elektrisch. Doch wie sind die Städte darauf vorbereitet? Der erforderliche Mix unterschiedlicher Fortbewegungsmittel funktioniert dann, wenn die Kommunen und ihre Bürger bereit sind, umzudenken und umzusteigen. Wie zum Beispiel in Luxemburg: Dort sorgt der Staat mit Milliardeninvestitionen dafür, dass bereits ab nächstem Jahr Busse und Bahnen zum Nulltarif fahren. An den Bahnhöfen und Haltestellen werden Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter (z.B. Elektroroller) bereitgestellt. Oder es gibt Carsharing-Plätze mit E-Autos.