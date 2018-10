SWR4 Klartext am 18. Oktober 2018

Ein Passagier-Jet mit Fahrwerksproblemen. Der Pilot muss kurz nach dem Start in Frankfurt umdrehen. Mit vollem Tank ist das Flugzeug für eine Sicherheitslandung zu schwer. "90 Tonnen Kerosin abgelassen", heißt es lapidar im Protokoll. Das Verfahren ist üblich. Statistisch am häufigsten wird es am Himmel über der Pfalz angewendet.