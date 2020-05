per Mail teilen

Gewinnen Sie einen Stellplatz im Autokino mit bester Sicht! Aus dem Auto heraus können Sie die Schlagerstars Sonia Liebing, Ross Antony und Ramon Roselly live erleben.

Schlager pur mit Sonia Liebing, Ross Antony und Ramon Roselly

Wir verlosen vier Stellplätze für das SWR4 bei Euch im Autokino. Für die Veranstaltung wird in Mendig auf dem Flugplatz eigens ein Autokino geschaffen. Die Schlagerstars treten auf der Bühne auf und sind gleichzeitig auf einer großen Leinwand zu sehen. Am Freitag, 29. Mai 2020, um 21:45 Uhr geht's los. Also mitmachen und Daumen drücken! Den Gewinnerinnen und Gewinnern winken außerdem SWR4 Fanpakete inklusive Snacks.

