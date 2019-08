Datum: Freitag, 30.08.2019, 19.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr)



Ort: Loreley Freilichtbühne, Auf der Loreley, 56346 St. Goarshausen



Stars auf der Bühne: Howard Carpendale, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Jürgen Drews, Michelle



Im Radio: Von 18 bis 24 Uhr hören Sie in einer Sondersendung u.a. Live-Musik vom Konzert, Star-Interviews und Gespräche hinter den Kulissen - präsentiert von unserem Moderator Stefan Nink.



Tickets: Sitzplätze aktuell vergriffen / 22 € (Stehplätze im VVK zzgl. Gebühren).

Vorverkauf an allen bekannten VVK-Stellen, unter Telefon 069-407 662 580 oder bei www.loreley-freilichtbuehne.de / Stehplätze für 28 Euro an der Abendkasse



Menschen mit einer Behinderung (GdB > 80%), Rollstuhlfahrer und je 1 eingetragene Begleitperson erhalten eine Ermäßigung von 50% auf den Kartenpreis ohne Gebühren. Bitte beachten Sie unbedingt die Informationen der Loreley Freilichtbühne zur Barrierefreiheit. Diese Tickets sind leider ausverkauft.



Veranstalter: Loreley Venue Management GmbH, Alt-Kladow 20, 14089 Berlin