Wir schenken Ihnen unvergessliche Momente bei den SWR4 LIVE Konzerten mit Nik P. und Michael Holm.

Beide Schlagerstars treten mit Band auf - 100 Prozent live und ganz nah am Publikum. In stimmungsvoller Atmosphäre des Kulturwerks in Wissen und dem SWR Studio Kaiserslautern. So kommen Sie bei beiden Konzerten IHREM Star ganz nah. Konzertbeginn ist jeweils um 19 Uhr.

Tickets für diese Konzerte gibt es wie immer nirgends zu kaufen, sondern nur auf SWR4.de zu gewinnen. Bis zu vier Karten können pro Teilnehmer gewonnen werden. Machen Sie mit bis zum 14.11.2019, 12 Uhr.

Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen.