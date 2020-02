Mitmachen und gewinnen! Erleben Sie den "Schlagertitan" Bernhard Brink live in Mainz.

Verbringen Sie einen Abend mit Bernhard Brink und Band: 100 Prozent live und ganz nah am Publikum. Bei uns können Sie in stimmungsvoller Atmosphäre am 11.3.2020 im Studio D des SWR Funkhauses in Mainz ein ganz besonderes Konzert erleben. So kommen Sie dem "Schlagertitan" ganz nah. Und er wird sogar ein Duett gemeinsam mit Sonia Liebing singen! Konzertbeginn ist um 19 Uhr.

Tickets für dieses Konzert gibt es nirgends zu kaufen, sondern nur auf SWR4.de zu gewinnen. Bis zu vier Karten können pro Teilnehmer gewonnen werden. Machen Sie mit bis zum 6.3.2020, 12 Uhr!

