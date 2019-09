Ein Aufreger: 500 Hektar neue Lava-Abbauflächen sollen in der Vulkaneifel für die Industrie zur Verfügung gestellt werden. Umweltschützer und Bürger sind dagegen. Diskutieren Sie mit bei SWR4 Klartext in Hillesheim!

SWR4 Klartext zu den Eifel-Vulkanen Datum: Dienstag, 17. September 2019



Ort: Atrium Hotel Augustiner Kloster, Augustinerstraße 2, 54576 Hillesheim



Beginn: Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr



Tickets: Der Eintritt ist frei, kommen Sie vorbei und diskutieren Sie mit!



Im Podium: Günther Schartz, Landrat des Landreises Trier-Saarburg, wird Gast von SWR4 Klartext-Moderator Thomas Meyer auf dem Podium sein. Er diskutiert mit Vertreterinnen und Vertretern der Gesteinsindustrie, von Bürgerinitiativen und der Grünen sowie einer Wissenschaftlerin der Uni Trier.



Im Radio: Die Veranstaltung wird von 19 bis 21 Uhr für die Regionen Trier und Koblenz live übertragen.

Genehmigung für Lava-Abbau - der Aufschrei ist groß

Steinbrüche gehören zur Vulkaneifel wie die Vulkane selbst. Aber, so kritisieren Umweltschützer und Bürger im Landkreis, was zu viel ist, ist zu viel. Der Aufschrei war groß, nachdem zunächst die Genehmigung für neue Lava-Abbauflächen erteilt worden war. Der Kreistag in Daun verwies das Problem kurz vor der Sommerpause wieder in Richtung Planungsgemeinschaft Trier, die als Teil der SGD Nord (Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord) für die Raumordnung in der Region Eifel/Mosel zuständig ist.

"Raubbau" an der Heimat?

Vor allem die Grünen im Landkreis, die gemeinsam mit Naturschutzverbänden wie dem NABU mehrfach Demonstrationen organisiert haben, schlagen längst unversöhnliche Töne an:

„Wir brauchen einen Schutz unserer einzigartigen Landschaft vor dem Raubbau der Konzern-Gier! Unsere Heimat ist die Vulkaneifel, die es zu schützen gilt, damit nachfolgende Generationen auch noch in dieser einzigartigen schönen Landschaft leben können, die noch von der Natur geprägt ist.“

SWR4 Klartext diskutiert mögliche Kompromisse

Kann es einen Kompromiss für die Industrie und die Menschen in der Vulkaneifel geben? SWR4 Klartext will das in der 50. Ausgabe der Sendung herausfinden. Kommen Sie vorbei und diskutieren Sie mit!