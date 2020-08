per Mail teilen

Wasser ist ein kostbares Gut. Davon sollten wir keinen Tropfen verschwenden - gerade auch in Zeiten von starker Trockenheit. Hier ein paar Tipps, wie Sie zuhause möglichst sparsam mit dem Wasser umgehen.

Toilettenspülung sparsam einsetzen

Die Toilettenspülung ist einer der größten Wasserverbraucher im Haushalt. Pro Tag können darüber 40 bis 50 Liter Trinkwasser verlorengehen. Betätigen Sie daher so oft wie möglich die Spar- oder die Start-Stopp-Taste. Alte Spülkästen lassen sich meist problemlos für wenige Euro nachrüsten. Sie reduzieren den Wasserverbrauch um rund die Hälfte.

Händewaschen und Zähneputzen mit kaltem Wasser

Fürs Händewaschen und Zähneputzen sollten Sie am besten kaltes Wasser verwenden. Dadurch sparen Sie Warmwasser bzw. Energie zum Aufheizen des Wassers. Statt den Mund unter laufendem Wasserhahn auszuspülen, nehmen Sie dafür lieber einen Zahnputzbecher.

Wassersparen beim Duschen

Zum einen sollten Sie lieber duschen statt baden. Eine volle Badewanne fasst ca. 120 Liter Wasser – das ist doppelt so viel wie bei einer 5-minütigen Dusche verbraucht wird. In den Duschkopf sollten Sie außerdem eine Wassersparfunktion einbauen. Aktuelle Spar-Duschköpfe lassen etwa halb so viel Wasser durchlaufen wie herkömmliche Duschköpfe. Wichtig: Während des Einseifens sollten Sie die Dusche abstellen.

Geschirr mit der Maschine spülen

Wer eine Geschirrspülmaschine benutzt, hat es nicht nur bequemer, sondern spart auch deutlich: Spülen mit der Maschine braucht im Durchschnitt 50 Prozent weniger Wasser und 28 Prozent weniger Energie als das Spülen von Hand - so das Ergebnis einer Vergleichsstudie der Universität Bonn.

Richtig Wäsche waschen

Die Waschmaschine sollten Sie immer voll laden und idealerweise im Ökoprogramm laufen lassen. Eine aktuelle Maschine verbraucht im Schnitt 50 Liter Wasser pro Durchgang, vor 10 Jahren waren es noch über 80 Liter. Wer eine sehr alte Maschine in Gebrauch hat, sollte wegen des Wasser- und Stromverbrauchs über eine Neuanschaffung nachdenken.

Das eigene Konsumverhalten überdenken

Zu dem Wasser, das wir direkt verbrauchen, kommt das "indirekte" dazu. Dieses Wasser verbrauchen wir durch unser Konsumverhalten, also wenn wir Lebensmittel, Kleidung und sonstige Produkte kaufen. Ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht zum Beispiel 15.000 Liter Wasser bei der Herstellung. Die Tasse Kaffee, die wir morgens trinken, benötigt ca. 140 Liter Wasser für den Anbau, das Waschen und den Transport der Kaffeebohnen. Für die Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts werden durchschnittlich 2.500 Liter Wasser verwendet.