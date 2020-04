per Mail teilen

Pflanzen vorziehen in Klopapierrollen

Jetzt ist genau die Zeit, die empfindlicheren Pflanzen für den Garten und die Balkonkästen vorzuziehen. Und das geht ganz wunderbar in Klopapierrollen. Also nicht wegwerfen, sondern aussäen! Wie das funktioniert, erfahren Sie in unserem Bastelvideo!