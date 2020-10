per Mail teilen

Welches Futter mögen Wintervögel? Wo stellt man am besten ein Vogelhaus auf und wie hält man es sauber? Wir geben Tipps rund um das Them Vögelfütterung.

Im Winter verringert sich das Nahrungsangebot für die Vögel, die hier bei uns überwintern. Deshalb ist es sinnvoll sie von November bis Ende Februar zu füttern.

Was sollte man füttern?

Im Handel gibt es ein Basisfutter für alle Vogelarten. Doch auch Vögel sind Feinschmecker. Einige fressen neben Körnern und Nüssen auch Rosinen und Obst. Wer Obst verfüttern will, sollte darauf achten, dass es nicht verdirbt. Deshalb ist es ratsam, nur kleine Mengen Obst zum Beispiel Apfelstücke rauszulegen.

Meisen lieben die Kombination aus Fett und Samen. Meisenknödel sind für sie daher ideal. Man kann sie entweder selbst herstellen oder kaufen. Allerdings sollte man keine mit Plastiknetzen auswählen. Denn daran können sich die Meisen verheddern oder verletzen.

Was Wintervögel am liebsten mögen:

Generell ist Vogelfutter aus biologischem Anbau zu empfehlen. Den Vögeln, die es essen, ist es zwar egal, ob Bio oder nicht. Aber den Vögeln im Anbaugebiet bietet der Biolandbau einen besseren Lebensraum.

Neben all dem Vogelfutter sollten wir das Trinkwasser für die Vögel nicht vergessen. Auch das sollten wir ihnen in einer Vogeltränke im Winter anbieten.

Was ist als Vogelfutter ungeeignet?

Salzhaltige Lebensmittel wie z.B. Speck, Salzkartoffeln oder Brot sollte man auf keinen Fall verfüttern. Das verdirbt schnell und die Vögel vertragen das auch nicht. Im schlimmsten Fall sterben sie daran.

Wie sieht der richtige Standort für eine Futterstelle aus?

Das Vogelhaus oder der Futterspender sollte an einer übersichtlichen Stelle plaziert werden, so dass sich keine Katzen heranschleichen können. Büsche und Bäume als Deckung für die Vögel sollten aber in der Nähe sein. Und wir wollen die Vögel schließlich auch gut beobachten können.

Vorsicht ist geboten, wenn die Futterstelle in der Nähe großer Fenster steht. Damit sie nicht zur tödlichen Falle werden, sollte man die Fenster mit Aufklebern bekleben.

Hygiene im Vogelhaus

Am hygienischsten sind Futterspender. Die Vögel kommen nur mit dem Schnabel in Kontakt mit dem Futter und laufen nicht im Futter herum, wie im klassischen Vogelhaus. Außerdem werden die Körner bei Regen und Schnee nicht nass.

Futterspender für Vögel sind eine praktische Sache. picture-alliance / Reportdienste blickwinkel / F. Hecker

Ein Vogelhäuschen sollte regelmäßig mit heißem Wasser gereinigt werden. Am besten zieht man dafür Handschuhe an. Zudem sollte man im Vogelhaus nur wenig Futter auslegen. Fällt es auf den Boden, lockt das Ratten an.

Naturnaher Garten hilft den Vögeln

Wer Laub und Fallobst im Garten liegen lässt, tut den Vögeln einen großen Gefallen. Hohle Stängel und Blütenreste kann man auch stehen lassen. Dort und in Holzstapeln und im Komposthaufen überwintern viele Insekten. Auch Sträucher mit Beeren sind eine gute Futterquelle für Vögel. Holunder, Eberesche, Schneeball, Pfaffenhütchen und Heckenrosen sind sehr begehrt.