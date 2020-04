Wer Kräuter verwenden will, nimmt für zarten Fisch am besten Dill. Kräftigeren Fisch, wie zum Beispiel Seeteufel, kann man auch gut mit Rosmarin oder Thymian kombinieren.



Um zu verhindern, dass der Fisch beim Garen auseinander fällt, am besten in ein Reisblatt einpacken oder zum Braten panieren.