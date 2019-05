Zunächst Karamell herstellen: Zucker und Wasser am besten in Edelstahlpfanne oder -topf vermischen. Bei mittlerer Hitze langsam (!) erhitzen. Dabei nicht umrühren, bis der Zucker anfängt, etwas Farbe zu nehmen und dicker zu werden.

Dann am besten mit einem langen Holzlöffel umrühren (flüssiger Zucker wird sehr heiß!), vom Herd nehmen und rühren, bis das Karamell Honigfarbe hat. Dann einen Spritzer Zitronensaft dazu geben, damit das Karamell nicht so schnell hart wird. Anschließend in die Auflaufform geben, in der der Flan gebacken werden soll.