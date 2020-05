In einer beschichteten Pfanne die Pistazien ohne Fett rösten, dann herausnehmen. Nun den Zucker in die Pfanne geben und in der Mitte eine freie Fläche schaffen. Dann sieht man gut, wenn der Zucker karamellisiert! Wenn der Zucker karamellisiert ist, die Pistazien und das Salz dazugeben, verrühren und die Masse auf einem Backpapier auskühlen lassen. In den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren in einem Mixer etwas pulverisieren.