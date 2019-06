Man kann zum Beispiel Bananen in der Schale mit etwas Honig super grillen oder auch Ananas-Scheiben.



Dicke Stücke Fleisch eignen sich gut für den Grill, am besten mit Deckel, damit die Temperatur hält. Für Fischfreunde passt gut Steinbeißer, Zander oder Dorade komplett mit Haut. Zarte, feine Fische wie Steinbutt oder Seezunge eignen sich nicht so gut für den Grill. Auch Gemüse kann man gut grillen, am besten weichere Sorten wie Paprika, Zucchini, Auberginen oder Pilze.