Bei Semmelknödeln kein Brot mit harter Kruste nehmen, weil die Knödel sonst auseinanderfallen können. Zur Bindung am besten die Brotmasse mit heißer Milch übergießen und ein ganzes Ei untermischen. Dann 15 Minuten ruhen lassen. Und, bevor man alle Knödel kocht, einen Probekloß in heißem Wasser kochen. Wenn er auseinanderfällt, mehr Mehl in den Teig mischen.



Restliche Knödel kann am am nächsten Tag in der Pfanne braten und in einer Form mit Pilzsoße und Käse überbacken.