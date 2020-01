500 g Kartoffeln, geschält und in dünne Scheiben geschnitten

300 g Spinat geputzt, gekocht und gut ausgedrückt

10 Cherry-Tomaten, halbiert

300 g Münster-Käse, in Scheiben geschnitten

1 Zwiebel, in kleinen Würfeln

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

Butter

Muskat

Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle