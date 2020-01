Je länger eine Chilischote oder auch Pfeffer in einem Gericht mitkocht, um so schärfer wird es. Also besser die Schärfe zum Schluss dazugeben. Bei scharfen Speisen sollte man eine eher neutrale Beilage reichen, wie Reis, Nudeln oder Kartoffeln. Kokosraspel entschärfen auch etwas.



Wenn das Gericht zu scharf geworden ist, hilft bei Soßen oder Suppen nur: strecken, also mehr Flüssigkeit oder andere Zutaten dazu!