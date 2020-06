Für die Fladen alle Zutaten kalt zusammenkneten und 24 Stunden im Kühlschrank in einem Plastik-Beutel ruhen lassen. Aus dem Kühlschrank nehmen und 30 bis 60 Minuten im Beutel bei Zimmertemperatur liegen lassen. Dann in gleichgroße Stücke portionieren und mit der Hand oder dem Nudelholz in runde Fladen formen. Jetzt nochmal auf einer bemehlten Fläche für 20 Minuten bei Zimmertemperatur gehen lassen. Dann in einer Pfanne mit reichlich Fett ausbacken.