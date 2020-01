Das Wasser oder die Brühe angießen, Natron (so bleiben die Erbsen grün) dazu geben und die Erbsen bei mittlerer Hitze zugedeckt etwa fünf Minuten weich kochen. Für die Suppeneinlage etwa einen Esslöffel pro Person aus dem Topf nehmen.

Die Erbsensuppe zusammen mit den Minzblättchen pürieren, die Kokosmilch dazugießen. Einmal kurz aufkochen. Mit Salz und Pfeffer, einem Spritzer Zitronensaft, etwas Honig und etwas Muskat abschmecken. Am Schluss die Zitronenzesten unterrühren.

Suppe in tiefe Teller oder in Suppenschalen füllen, jeweils ein paar Erbsen hineingeben. Die Krabben aufspießen oder so dazulegen. Gut pfeffern!