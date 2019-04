Die Schoten herausnehmen und nun die heiße Milchmischung unter ständigem Rühren über das Eigelb gießen, das Quittenpüree hinzugeben. Auf dem Wasserbad zur Rose abziehen, also bis zu einer cremigen Konsistenz köcheln. In kleine Gläser füllen und im Ofen in einem Wasserbad bei 110°C 25-35 Minuten stocken lassen.