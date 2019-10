Bowls sind eine gute Gelegenheit, Reste aus dem Kühlschrank zu verwerten. Da können Gemüse und Braten gemischt werden. Am besten alles in grobe Stücke schneiden, alles in einen Topf geben und zu einem Eintopf kochen. Das kann man mit Ingwer und Curry oder auch mit Kokosmilch verfeinern.



Asiatische Bowls werden mit Glasnudeln oder Reis kombiniert und mit Soja-Soße und Chili gewürzt. Und das alles wird dann in einer Schüssel (engl.: Bowl) angerichtet.