Tipps von Kochexpertin Eva Eppard

Wild am besten direkt beim Förster kaufen. Es gibt viele Zubereitungsarten. Rehrücken kann man kurz anbraten, dann mit etwas Wacholderbutter in einer Form für etwa 15 Minuten in den Ofen geben. Dazu Selleriepüree und Kartoffelkrapfen servieren. Wild nicht zulange braten, damit es nicht trocken wird. Es darf innen noch etwas rosa sein.