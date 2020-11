SWR Andreas Bohn -

Koch/Köchin: Walter Born, Mainz

Zutaten:

500 g Mehl

1 Würfel frische Hefe

100 g Zucker

100 g Butter

250 ml Milch

1 Ei

1 Prise Salz

Marmelade zum Füllen nach Geschmack

evtl. Fett zum Ausbacken

Puderzucker oder Zucker zum Bestäuben

Milch erwärmen, die Hefe darin auflösen. Das Mehl in eine Schüssel sieben und die Milch-Hefe-Mischung einrühren. Diesen Vorteig etwa 10 Minuten gehen lassen.

Die Butter leicht erwärmen, dann den Zucker, das Ei, das Salz und die weiche Butter zu dem Vorteig zugeben. Das Ganze an einem warmen Ort zugedeckt mindestens 30 Minuten aufgehen lassen.

Nun aus dem Teig Kugeln formen, Größe nach Belieben. Man kann diese Kugeln im Backofen bei 180°C Umluft etwa 15 Minuten backen, hinterher mit etwas Butter einreiben und mit Puderzucker bestäuben.

Man kann die Kreppel auch in einer Pfanne in reichlich heißem Fett auf jeder Seite etwa 2-3 Minuten backen. So entsteht auch der typische helle Ring in der Mitte. Die Kreppel herausnehmen, auf einem Rost abtropfen lassen.

Mit Hilfe einer feinen Spritztülle die Marmelade einfüllen. Zum Schluss mit Puderzucker oder feinem Zucker bestäuben.

