Frischer geht es nicht: Pflücken Sie Ihren eigenen Salat direkt aus Ihrem Balkonkasten. Mit unseren Tipps haben Sie eine eigene Salaternte bis zum Herbst - und es sieht auch noch schön aus!

Den eigenen Salat auf dem Balkon selbst anbauen? Das geht! Für unsere Pflanzenexpertin Heike Boomgaarden ist Salat sogar besonders einfach zu ziehen. Und der Anbau auf dem Balkon hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Gartenbeet: Schnecken haben hier keine Chance!

Den Balkonkasten vorbereiten für den Pflücksalat

Wir brauchen Balkonkästen oder kleine Tischbeete. Mindestens einen Meter lang und 20 Zentimeter breit - viel größer müssen sie nicht sein. Und da der Salat nicht viel Raum nach unten benötigt, können die Kästen auch gerne etwas flacher ausfallen.

Salat ist ein Schwachzehrer, er braucht also nicht allzu viele Nährstoffe. Sie können also gut die alte Erde aus dem Blumenkasten nehmen. Einfach die Wurzeln herausnehmen, ein bisschen auflockern und die Erde etwas aufpeppen. Heike Boomgaarden schwört dabei auf Kaffeesatz. Den mögen übrigens alle Pflanzen gerne. Wer seinem Garten also etwas Gutes tun will, gibt ab und zu mal seinen Kaffeesatz an die Pflanzen, kurz unterharken, fertig.

"Kaffeesatz: ein Wundermittel zur Regeneration alter Blumenerde" Heike Boomgaarden

Salatsorten für den Balkonkasten

In Heikes Kiste kommen verschiedene Sorten: Pflücksalat, Eichblattsalat, Eisbergsalat und Rucola. Dazwischen pflanzt sie Pak Choi und Mangold. Das sieht hübsch aus und schmeckt ganz wunderbar im Mischsalat. Ganz wichtig: Schnittlauch zwischen die Salatpflänzchen setzen. Der zwiebelige Geruch vertreibt die Blattläuse. Und, wenn er blüht, sieht er auch noch schön aus.

Pflanztipps für junge Salatpflänzchen

Der Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger reicht vollkommen aus, um den Jungpflanzen ausreichend Raum zum Wachsen zu geben. Die Pflänzchen immer etwas tiefer setzen, das heißt, nicht nur die Wurzeln mit Erde bedecken, sondern ruhig im Verhältnis tiefer pflanzen als das Blatt, das oben heraus schaut. Dann ein bisschen andrücken und ordentlich gießen. Das Wasser sollte fein laufen, also unbedingt mit einer Tülle gießen. Für den Standort gilt: Salat mag es am liebsten sonnig oder halbschattig. Ohne Sonne schmeckt er später einfach nicht. Wind ist kein Problem, da bleiben die Pflanzen schön kompakt.

Nachhaltig aus der Salatkiste ernten

Die vorgezogenen Pflanzen können dann auch recht schnell beerntet werden. Beim Eichblattsalat geht es besonders schnell, Eisbergsalat braucht ein bisschen länger. Für alle Salate im Beet gilt: einzelne Blätter portionsweise abpflücken. Die Spitzen dürfen nicht abgeknipst werden, es werden nur die Außenblätter geerntet. Das Herz muss stehen bleiben. So erntet man bis in den Herbst.