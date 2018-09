Lästige Insekten So halten Sie Wespen auf Distanz

So halten Sie Wespen auf Distanz

Bestimmte Wespenarten bauen gerne Nester an dunklen Plätzen wie zum Beispiel in Rolladenkästen. Wenn die Nester nicht stören oder eine unmittelbare Gefahr darstellen, müssen sie nicht unbedingt entfernt werden. Denn Wespen sind nützlich, weil sie zum ökologischen Gleichgewicht beitragen. Sie dezimieren andere Insekten und Schädlinge und bestäuben Pflanzen. Außerdem könnte es sein, dass die Wespenart unter Naturschutz steht. In diesem Fall muss die Nestentfernung erst genehmigt werden.