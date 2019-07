Bäume werden gerodet, Meere überfischt, die Luft verschmutzt: Wir verschwenden die natürlichen Ressourcen unserer Erde sehr schnell. Die Folge: Am 29. Juli sind theoretisch alle für dieses Jahr schon aufgebraucht. Ab jetzt leben wir auf Pump. Jeder sollte darauf achten, so wenig wie möglich zu verbrauchen. Das fängt schon beim Einkaufen an.