Die Bienenweide (auch Bienenfreund oder Büschelschön) ist, wie der Name schon sagt, besonders interessant für Bienen. Sie trägt viel Nektar und Pollen. Die Pflanze wächst gerne in Büscheln und ist in der Pflege anspruchslos. Sie verträgt Sonne, kommt aber auch mit Halbschatten zurecht. Im Garten tut die Bienenweide auch dem Boden gut.