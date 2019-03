Die Bienenweide (auch Bienenfreund oder Büschelschön) ist, wie der Name schon sagt, besonders interessant für Bienen. Das liegt daran, dass sie viel Nektar und Pollen trägt und deswegen ideal für die Honigbiene ist. Die Pflanze wächst gerne in Büscheln und ist in der Pflege anspruchslos. Sie verträgt gut Trockenheit und ist nicht winterhart, sollte also erst nach dem letzten Frost gepflanzt werden.



Größe: bis 70 cm hoch

Geeignet für: Balkon, Terrasse, Garten

Insekten: Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Schwebfliegen

Standort: sonnig bis halbschattig; keine Staunässe

Blütezeit: Juni bis Oktober