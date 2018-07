In Detailansicht öffnen

Eisgekühlte Früchte am Stiel: Wie wäre es mit einem Eislolli? Einfach Stücke von Früchten wie Kiwis oder Wassermelone aufspießen, zusammen mit Wasser in die Eisform legen und ab in den Gefrierschrank. Die Eislollies sind wunderbar kühl und versorgen Sie gleichzeitig mit den wichtigen Mineralien der Früchte. Ein Traum! Aber bitte nicht zu hastig lutschen, sonst kommen Sie gleich ins Schwitzen.