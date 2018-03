Wer möchte da nicht zugreifen und naschen? In unendlich vielen Rottönen von hell bis dunkel glänzen im Sommer die Früchte zwischen den Blättern der Kirschbäume in den Gärten der Mossels. Das warme Weinbau-Klima in Mainz-Marienborn ist ideal für den Anbau von Kirschen. Vor allem bauen die Mossels Sauerkirschen an, darunter viele alte Sorten - mit Namen wie Minister von Podbielski, Filsener Glaskirsche oder königliche Amarelle.