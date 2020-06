Es ist heiß und sonnig und Sie möchten trotzdem wandern? Das klappt gut - wenn es viel durch den Wald geht und auch mal Wasser in der Nähe ist. Wir haben fünf Wanderwege in Rheinland-Pfalz für Sie rausgesucht, auf denen es an heißen Sommertagen schön kühl bleibt.

Die folgenden fünf Wandertouren führen durch fünf verschiedene Regionen in Rheinland-Pfalz: Eifel, Hunsrück, Pfalz, Westerwald und Rheinhessen. Bei der Auswahl der Touren haben wir darauf geachtet, dass sie sommertauglich sind - das heißt im einzelnen: Sie führen viel durch Wald.

Sie sind nicht zu lang.

Es ist meist Wasser in der Nähe.

Es sind Rundwanderwege und

sie enthalten keine extremen Steigungen. Eifel: Traumpfad Höhlen- und Schluchtensteig Kell picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Andreas Gilln Sehenswerte Kraterseen, beeindruckende Moseltäler und urwüchsige Natur: Die Eifel bietet vieles, was das Wandererherz begehrt. Wir haben uns als Sommerroute eine herausgesucht, die durch Höhlen und Schluchten führt - denn da bleibt es auch bei hohen Temperaturen immer angenehm kühl. Wanderer dürfen sich auf eine Tour mit vielen Attraktionen freuen. Länge : ca. 12 km

: ca. 12 km Attraktionen : begehbare Trasshöhlen, urwüchsige Wolfsschlucht mit Wasserfall und der "Siebengebirgsblick" vom Hochplateau

: begehbare Trasshöhlen, urwüchsige Wolfsschlucht mit Wasserfall und der "Siebengebirgsblick" vom Hochplateau Start und Ziel: Parkplatz Bergwege (an der K 57), 56626 Andernach-Kell Hunsrück: Traumschleife Hunolsteiner Klammtour picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/S Der Naturpark Saar-Hunsrück ist groß und seine Landschaft vielfältig. Auch an heißen Tagen findet sich für jeden Wanderfreund hier eine geeignete Strecke. Besonders schöne Wanderwege werden gerne als "Traumschleifen" bezeichnet. Eine sehr abwechslungsreiche Tour führt an einer Burgruine und beeindruckenden Felsen vorbei mitten durch die malerische Hölzbachklamm. Länge : ca. 11 km

: ca. 11 km Attraktionen: 800 Meter langer Pfad durch die Hölzbachklamm mit beeindruckenden Felsen und Wasserfall

800 Meter langer Pfad durch die Hölzbachklamm mit beeindruckenden Felsen und Wasserfall Start und Ziel: Bauernhofcafé Hunolsteiner Hof, Hunolstein 2, 54497 Morbach Pfalz: Durch das romantische Karlstal Pressestelle Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/Dominik Ketz Rheinland-Pfalz ist das waldreichste Bundesland. Dazu trägt der Pfälzerwald einen wesentlichen Teil bei. Mitten in diesem großen Naturpark liegt das romantische Karlstal. Hier kann der Wanderer außergewöhnliche Sandsteinblöcke sowie seltene Farne und Moosarten bestaunen. Bäche und malerische Brücken säumen den Weg durch die Karlstalschlucht. Länge : ca. 12 km

: ca. 12 km Attraktionen: Karlstalschlucht mit Felsblöcken und seltener Fauna, Bach mit Brücken und romantischem Holzpavillon

Karlstalschlucht mit Felsblöcken und seltener Fauna, Bach mit Brücken und romantischem Holzpavillon Start und Ziel: Ortsmitte Trippstadt Westerwald: Wäller Tour durch das Eisenbachtal Pressestelle Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH/Paavo Blafield Östlich von Koblenz liegt der Naturpark Nassau mit vielen ausgedehnten Waldgebieten und herrlicher Natur. Hier lässt es sich im Sommer ganz entspannt durch schattigen Wald und an Bachläufen entlang wandern - z.B. auf der Wäller Tour durch das Eisenbachtal. Das sanfte Plätschern des Eisenbachs begleitet den Wanderer auf seinem Weg. Länge : ca. 11 km

: ca. 11 km Attraktionen: schöne Panoramablicke auf die Wälder von Eisenbachtal, Gelbachtal und Montabaurer Senke

schöne Panoramablicke auf die Wälder von Eisenbachtal, Gelbachtal und Montabaurer Senke Start und Ziel: Wanderparkplatz am Historischen Landgasthaus „Studentenmühle“, Mühlenstraße, 56412 Nomborn Rheinhessen: Rheinauenerlebnispfad in Ingelheim Imago blickwinkel Wo ist es oft schön kühl und es weht auch mal eine frische Brise? Am Rhein! Bei Ingelheim wird der Fluss besonders interessant, denn hier gibt es die Rheinauen. Hier können Sie Pflanzen und Tiere bestaunen, haben es immer schön schattig und feucht und können sogar noch was lernen. Dafür bietet sich der Rheinauenerlebnispfad an, der auch "Erlebnispfad Jungaue" heißt. Länge : ca. 10 km (es gibt auch kürzere Rundwanderwege)

: ca. 10 km (es gibt auch kürzere Rundwanderwege) Attraktionen: Natur- und Vogelschutzgebiet mit vielen seltenen Pflanzen und Wasservögeln (Fernglas mitnehmen!), Infotafeln zu ökologischen und historischen Themen

Natur- und Vogelschutzgebiet mit vielen seltenen Pflanzen und Wasservögeln (Fernglas mitnehmen!), Infotafeln zu ökologischen und historischen Themen Start und Ziel: Rheinufer, Parkplatz am Zugang zur Fähre nach Östrich-Winkel, 55218 Ingelheim